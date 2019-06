Les Lions se préparent à disputer la CAN avec un groupe de 22 joueurs

Abderrazak Hamdallah a mis la FRMF dans une situation très embarrassante au vis-à-vis de la CAF. La liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations (21 juin au 19 juillet) qui a été envoyée à la confédération africaine le 11 juin comprenait le nom de l’attaquant vedette d’Al Nasr. Or d’après le règlement, passé le délai fixé pour transmettre les listes définitives (le 11 juin), le remplacement d’un joueur n’est possible qu’en cas de présentation de certificat médical approuvé par la commission médicale de la CAF.

En début de semaine, la plus haute instance du football africain a publié les listes des 24 équipes qui participeront à la CAN 2019, et le nom d’Abderrazak Hamdallah figure toujours sur celle du Maroc. L’équipe nationale sera donc la seule nation qui se présentera à la compétition avec 22 joueurs.

À titre de rappel, le meilleur buteur du championnat saoudien (34 buts) a quitté le stage de préparation des Lions de l’Atlas à l’issue du premier match amical face à la Gambie (défaite 0-1) et l’affaire du penalty. Il avait évoqué une blessure au niveau du dos, sans se présenter à l’obligatoire contrôle médical qui devait être effectué le lendemain de l’annonce de sa blessure par la fédération marocaine.

Qui plus est, la vidéo partagée par Hamdallah sur les réseaux sociaux après son départ de la sélection, et qui prouve qu’il est en pleine forme, ne plaide pas en faveur du dossier du Maroc qui cherche à remplacer l’attaquant par Abdelkrim Baadi, le latéral gauche du Hassania d’Agadir.

Déterminés

En attendant de trouver une solution à cette situation embarrassante, l’équipe nationale a pris la direction du Caire. Partis de Marrakech, les Lions de l’Atlas sont arrivés dans la capitale égyptienne après 5 heures de vol en provenance de Marrakech. En plus des 22 joueurs inscrits sur la liste Anas Zniti, le portier du Raja et Abdelkrim Baadi ont fait le voyage en tant que réservistes.

Selon nos sources présentes au Caire, le moral des troupes n’a pas été affecté par les récentes perturbations. Déterminés à aller au bout, les Lions de l’Atlas ont chaleureusement été accueillis par les supporters marocains venus en nombre à l’aéroport de la capitale égyptienne. La première séance d’entraînement au Caire a été programmée pour cet après-midi.