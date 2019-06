Gaid Salah: Sortir de la Constitution, c'est "détruire" les fondements de l'Etat

Celui qui voue rancune et animosité envers l’armée (…) et son commandement, est indubitablement un ennemi de l’Algérie« , a également mis en garde le général Gaïd Salah, véritable homme fort, de fait, du pays depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika. Soutien durant 15 ans du président déchu, le général Gaïd Salah est critiqué pour son rejet des revendications du mouvement qui agite l’Algérie depuis le 22 février et réclame le départ du « système » au pouvoir et la mise en place d’institutions ad hoc, chargées de réformer l’Algérie, d’élaborer un nouvelle Constitution puis d’organiser un scrutin pour élire un nouveau chef de l’Etat.

Ceux qui « tentent sciemment d’outrepasser, voire geler, l’application des dispositions de la Constitution, réalisent-ils que cela signifie la suppression de toutes les institutions de l’Etat et s’engouffrer dans un tunnel obscur dénommé le vide constitutionnel?« , a interrogé le général Gaïd Salah dans un 2e discours en deux jours, prononcé lors d’une visite sur le terrain. Le vide constitutionnel signifie « la destruction des fondements de l’Etat national algérien et penser à construire un autre Etat avec d’autres standards, d’autres idées et d’autres projets idéologiques, auxquels seront consacrés des débats sans fin« , a-t-il ajouté. « Il est impensable de procéder au nom du peuple, à la destruction de la réalisation du peuple algérien, qui est (…) la Constitution« , a-t-il ajouté.