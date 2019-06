Mohamed Bachiri, Directeur Général de la SOMACA, décoré de la légion d’honneur

Mohamed Bachiri a reçu la haute distinction de l’Ambassadeur de France au Maroc, son Excellence Jean-François Girault. Le Directeur-Général de la Somaca a été décoré de l’insigne de Chevalier de la légion d’honneur pour ses actions et son engagement dans les relations franco-marocaines.

Décoré par Sa Majesté le Roi Mohamed VI du « Ouissam du mérite national de l’ordre d’officier » en 2012 suite à sa contribution dans le lancement de l’Usine Renault de Tanger, Mohamed Bachiri reçoit cette distinction de l’Etat Français en reconnaissance de l’accomplissement professionnel dans le projet de l’usine la plus grande d’Afrique et pilier incontournable de l’industrie automobile au Maroc .

Mohamed Bachiri, le premier marocain à travailler sur ce projet hors norme, s’est engagé à préparer le capital humain pour le lancement de la plus grande usine d’Afrique. Les enjeux de son challenge étaient de taille face à une industrie automobile dans une phase de démarrage et un manque de qualification dans les métiers de l’automobile. Mohamed Bachiri a su relever le défi de recruter et préparer les 5000 futurs employés de l’usine Renault de Tanger à la production de véhicules « Made in Morocco » répondant au standard de qualité internationale d’un grand groupe automobile mondial qui aujourd’hui exporte vers 74 destinations. Parmi les chantiers initiés, la création d’un parcours de formation pour qualifier la main d’œuvre à travers l’expatriation de 500 personnes dans les unités de productions Renault en France ou la montée en compétences du middle et Top management au Maroc.

Mohamed Bachiri a également été récompensé par la France pour son implication personnelle et professionnelle dans les liens qui unissent le Maroc et la France. Le Directeur-Général de la SOMACA a contribué en tant que Conseiller du Commerce Extérieur Français et du service économique de l’Ambassade de France au Maroc. Il a également été Co-chef de file du groupe de travail « Ressources Humaines » au sein du Club de Chefs d’Entreprise France Maroc.

Aujourd’hui Mohamed Bachiri, est le 1er directeur marocain d’une usine Renault dans le Monde et fait partie de ces Marocains qui ont contribué à l’essor industriel du secteur automobile au Maroc.