London Academy Casablanca homologuée par le « Departement for Education» Britannique

En plus de son accréditation par Cambridge International Assessment en Juin 2018, London Academy Casablanca annonce l’obtention de l’accréditation de British Schools Overseas (BSO), qui garantit aux élèves une formation aux mêmes standards académiques qu’en Grande-Bretagne. Cette accréditation place London Academy Casablanca dans le peloton de tête des écoles Britanniques accréditées. Elle traduit toute la démarche responsable de l’établissement, qui offre depuis sa création une éducation de qualité en ligne avec les normes de l’enseignement Britannique.

L’inspection de BSO, qui dépend du « Department for Education » du gouvernement Britannique, a été effectuée par un inspecteur de l’Education Development Trust. Cet organisme a pour mission d’inspecter les écoles au Royaume-Uni et à l’international.

Pour être reconnue par le « Department for Education », une école Britannique d’outre-mer doit respecter un certain nombre de normes et critères requis par le gouvernement. Ils comprennent les points suivants : un enseignement de qualité ; le développement spirituel, moral, social et culturel des élèves ; leur bien-être, leur santé et leur sécurité ; la qualification du personnel, des locaux et de l’hébergement ; l’accessibilité des informations ; ou encore la manière dont les réclamations sont traitées ainsi que le leadership et le mode de gestion de l’école.

« C’est une grande fierté d’obtenir pour la première fois au Maroc la double accréditation de Cambridge International Assessment ainsi que l’accréditation de BSO (British Schools Overseas). Elle marque l’aboutissement des nombreux efforts de nos équipes pédagogique et administrative. Elles ont réalisé un réel travail d’équipe pour faire en sorte que London Academy Casablanca respecte les standards les plus stricts. Et cela, avec un projet commun autour de l’éthique et de la qualité », a déclaré Dr. Samir Benmakhlouf, fondateur de London Academy Casablanca.