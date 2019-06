40 migrants marocains arrêtés après une rixe nocturne

Dans la nuit du lundi 17 juin, une rixe a éclaté entre 60 migrants marocains dans le port de Sebta, nécessitant l’intervention de la Guardia Civil espagnole, rapporte l’agence de presse espagnole EFE. Selon la même source, il s’agissait de migrants marocains qui avaient pour habitude de se cacher dans les embarcadères du port, afin de s’infiltrer clandestinement sur des bateaux amarrés à destination de l’Europe.

Selon l’EFE, qui qualifie cet évènement de “bataille rangée”, le seul agent des autorités portuaires en poste a prévenu les autorités à 2h du matin. Alors que des conteneurs étaient en feu et que les contrevenants échangeaient des jets de projectiles, les autorités du port de Sebta ont fait appel aux pompiers, à des agents du Groupe de réserve et de sécurité (GRS) et des Groupes spéciaux d’activités sous-marines (GEAS).

L’affrontement s’est achevé à 5h du matin. Si l’agence espagnole ne fait pas état de blessés, 40 personnes ont en revanche été arrêtées, dont quatre soupçonnées d’avoir déclenché l’incendie. Tous sont marocains, majeurs et mineurs confondus. Parmi les 36 autres détenus, ceux qui sont majeurs seront transférés à la frontière marocaine, tandis que les mineurs seront placés au centre d’accueil La Esperanza.

Par ailleurs, la Guardia Civil a signalé qu’elle a mis en place un dispositif de contrôle, afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Selon EFE, c’est la troisième fois au cours de la semaine que des groupes de migrants marocains s’affrontent pour le contrôle de cette zone.