Suheyl Benhamou, authenticité numérique

A do freelance

Suheyl Benhamou a tout de l’enfant prodige de la startup. A 13 ans, il crée chartes et design graphiques pour des professionnels aux Etats-Unis et en Europe via la plateforme de freelance Odesk (ancien UpWork, ndlr). Cinq ans plus tard, son bac en poche, il imagine sa première startup. “Une plateforme qui regroupait les fournisseurs et transporteurs de bovins européens pour les proposer aux coopératives laitières marocaines et sceller des deals. Ça permettait d’alléger la logistique pour les coopératives et de leur donner plus de visibilité. C’était ma vache à lait”, plaisante-t-il.

“Vache à lait” car elle lui permet de financer à 90% son cursus universitaire en Sciences de l’informatique à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane. “Les premiers obstacles business au Maroc, j’y ai fait face très tôt. C’est une chance”, poursuit-il. La volonté de s’y consacrer à plein temps l’amène à quitter ses études lors de son dernier semestre.

Chèque digital

En janvier 2017, il fonde Caronae, une plateforme...