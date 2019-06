ATLAS HOSPITALITY MOROCCO  redonne vie à l'un des plus mythiques hôtels de Tanger

Après 8 mois de fermeture totale, Le Groupe hôtelier Atlas Hospitality Morocco vient de finaliser la rénovation totale de l’ex Rif Tanger, en faisant de cet hôtel emblématique, une nouvelle adresse tendance face à la Marina de Tanger. Donnant directement sur le front de mer, à quelques encablures de l’historique Médina, cet hôtel chargé d’Histoire et de Mémoire, renaît pour mieux accueillir ses hôtes pour des séjours d’affaires ou de loisirs.

Fondé par Victor Hess dans les années 1930, un collectionneur suisse féru d’art et de peinture, cette adresse légendaire fut un des premiers hôtels de prestigeconstruits à Tanger. Son architecture est caractéristique des années 30, il reste un des rares hôtels à offrir la vue mer et la vue médina. L’hôtel fut d’abord décoré et rénové dans un style oriental dans les années 70 avec l’adjonction d’une petite aile supplémentaire augmentant sa capacité.

Au moment où Tanger affirme sa montée en gamme, confirme son statut de grande ville balnéaire, modernise ses équipements et ouvre la baie à toute la ville, le secteur du tourisme pour sa part devait accompagner cette rupture qualitative et apporter de son côté, à travers la rénovation de l’offre hôtelière, une capacité d’accueil modernisée entraînant de très belles expériences de voyageurs.

Le Cabinet Chakib Jaidi a été retenu pour assurer la rénovation de cette unité historique. L’architecte a voulu rester fidèle au devoir de mémoire en rendant hommage à toutes les personnalités qui y ont laissé un souffle et une empreinte, les mettant au cœur d’un parcours pour rendre le séjour mémoriel.

Churchill y a séjourné, Paul Bowles, Jean Genet, Ingrid Bergman ont foulé les derniers étages de l’hôtel, Mick Jagger comme le mannequin Twiggy y ontpassés quelques nuits, sans compter Aristote Onassis et Roger Hanin, qui furent des guests prestigieux, ou Roger Moore dont la fibre pour Tanger LaMagnifique, reste particulière.

Pour réinstaller cette adresse dans une ville lumineuse, riche de rencontres et de métissages, moderne et résolument ouverte sur le Monde face à l’Europe, l’hôtel s’approprie une identité commune à Tanja Marina, nouveau cœur vivant de la baie, pour constituer un ensemble intégré pour tous les visiteurs.