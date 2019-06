Le Soudan suspendu de l'UA jusqu'à la mise en place d'une autorité civile de transition

Le Conseil de Paix et de Sécurité a suspendu avec effet immédiat la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l’UA jusqu’à la mise en place effective d’une autorité civile de transition, seul moyen de permettre au Soudan de sortir de la crise actuelle », lit-on dans un tweet du CPS.

The #AU Peace and Security Council has with immediate effect suspended the participation of the Republic of #Sudan in all #AU activities until the effective establishment of a Civilian-led Transitional Authority, as the only way to allow the Sudan to exit from the current crisis pic.twitter.com/ioBlnfnxcl

— African Union Peace (@AU_PSD) June 6, 2019