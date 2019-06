Éthique, parodique et communautaire : Kiro'o Games ou le gaming à l'Africaine

C’est une petite entreprise qui ne connait pas la crise. Kiro’o Games, première start-up de jeux vidéo d’Afrique centrale, envisage un potentiel de croissance à 1 million de clients en Afrique d’ici 2025 avec 20 millions de dollars de chiffre d’affaire annuel. Pour l’heure, le groupe a déjà enregistré des souscriptions pour 355 000 de dollars, dont 105 000 effectivement versés par 99 investisseurs. Plus de 80 % des actionnaires sont des Camerounais installés à l’étranger. Des résultats presque arrogants.“La levée de fond se poursuit. Nous espérons que notre transparence va montrer l’exemple à d’autres PME africaines et rassurer encore plus nos partenaires”, affirme Olivier Madiba, fondateur et CEO de Kiro’o Games. Le studio a lancé un recrutement de dix nouvelles personnes et s’est déjà rééquipé.

Si l’Afrique ne représente que 1 % des 120 milliards de dollars de chiffre d’affaire mondial, l’industrie du gaming y est prometteuse. “Nous ne devons surtout pas reproduire un Nintendo ou Ubisoft en Afrique. Ça, c’est du passé. Le succès du gaming en Afrique va se jouer sur mobile et sur la capacité à créer des services autour des jeux, notamment communautaires et sociaux”, explique Dominique Yakan Brand, qui a cofondé l’entreprise en 2015.

Je voudrais déjà être roi

Une richesse culturelle qui fait de l’industrie du gaming africain unique en son genre : l’African-Fantasy. Le plus gros succès de Kiro’o Games, Aurion : l’héritage des Kori-Odan , suit les aventures d’Enzo Kori-Odan et Erine Evou, le roi et la reine de Zama, une petite contrée imaginaire d’Afrique entourée d’une forêt équatoriale et située sur le continent Kah-Odane (littéralement “La maison des âmes d’Odane”). Le jour de leur intronisation, qui est aussi le jour de leur mariage, le couple royal est renversé par un coup d’Etat. Contraint à l’exil, Enzo Kori-Odan va parcourir le monde avant de retourner reconquérir son trône. “À travers nos jeux, nous voulons éveiller la conscience des jeunes à travers des questions philosophiques et éthiques. Enzo doit diriger son peuple, entreprendre un parcours initiatique vers la maturité dans le seul but de se découvrir soi-même et de mieux s’armer pour de diriger son peuple vers la prospérité”, expliquent les fondateurs.

Le jeu s’inspire de mythes africains, comme le ngondo, une fête traditionnelle et culturelle antique de la tribu Douala et Grand Sawa qui a pour objectif de réunir les peuples côtiers une fois tous les douze mois en célébrant une grande fête rituelle, mystique et culturelle animée par les hauts dirigeants des différents cantons alentours. “Les habitants de Zama vivent avec très peu de contacts extérieurs. Nous avons voulu représenter une vision magnifiée de l’Afrique avant le colonialisme. C’est-à-dire un peuple qui dispose de ses ressources et qui vit en autarcie.” Aurion a été adapté en bande dessinée et zieute du côté d’Hollywood pour une adaptation sur grand écran.

“Tout le monde se demande ce que Kiro’o fait concrètement depuis la sortie de Aurion en 2016”, déclare Dominique Yakan Brand, en nous partageant le planning interne du groupe. La migration des jeux PC sur mobile est l’axe phare de Kiro’o Games, qui s’inspire du leapfrog [saut de grenouille, ndlr] entrepris par l’Afrique : du désert numérique au tout mobile, sans réelle transition. Trois jeux mobiles sont en préparation, tous parodiques et comiques, dans lesquels le gamer pourra se mettre dans la peau d’un fonctionnaire ou d’un bayam-sellam et faire face, notamment, à la corruption des agents publics. Le studio, qui a battu le record de vitesse de crowdfunding éthique dans la zone CEMAC, souhaite également démocratiser sa méthode de levée de fonds en créant un mentoring pour les PME africaines.