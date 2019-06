Karim Zaz, ex-PDG de Wana, libéré après cinq ans de prison

L’ancien PDG de Wana, Karim Zaz, a été libéré de prison et a retrouvé ses proches , dans la nuit du 31 mai au 1er juin, comme en témoigne une photo relayée par plusieurs de nos confrères. Karim Zaz avait passé plus de cinq années derrière les barreaux après avoir été condamné pour constitution de bande criminelle, détournement de trafic téléphonique international, faux et usage de faux, blanchiment d’argent et abus de confiance.