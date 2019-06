Vices et vertus de l’IA

Elle est partout. Dans les publicités en ligne, qui nous ciblent en fonction de nos “likes”. Dans nos smartphones, qui nous conseillent qui appeler et quelle vidéo regarder. Dans les médias, qui nous montrent les sujets qui ont le plus de chance de nous intéresser. Mais qui connaît vraiment l’intelligence artificielle(IA)?

Sa création officielle remonte à 1955, pendant l’école d’été du Dartmouth College, quand de jeunes scientifiques américains ont jeté les bases d’une nouvelle discipline ayant pour objet l’étude de l’intelligence avec les ordinateurs. Le but était de la décomposer en fonctions cognitives et de simuler sur des machines des compétences telles que la mémoire, la perception, le raisonnement, etc. L’idée suscite ensuite énormément de travaux, intègre l’informatique, la psychologie et la linguistique, jusqu’à devenir le succès qu’on connaît à partir des années 1980.

Aujourd’hui, elle comprend une sous-discipline appelée “machine learning” ou apprentissage automatique. Ces systèmes, comparés à des “réseaux de neurones”, consistent à apprendre à la machine par l’exemple. Les programmes ingèrent des millions, voire des milliards, de données associées à une bonne réponse afin qu’ils ajustent...