RAM: un second contrat-programme, pourquoi faire?

Après trois années d’attente, la Royal Air Maroc aura-t-elle enfin son contrat-programme ? “La finalisation est en cours du côté du ministère (du transport aérien, ndlr) et de la compagnie et, en principe, nous sommes dans la dernière ligne droite”, a assuré le PDG de la RAM, Abdelhamid Addou, à nos confrères de Medias24. Ce dernier prévoit que la signature aura lieu avant fin 2019. Un effet de l’audition de Abdelhamid Addou au parlement le 21 mai dernier?

En effet, devant la commission du contrôle des finances publiques de la première chambre, le PDG de la compagnie nationale n’a cessé de marteler que la RAM subissait une pression de plus en plus grande de la part de ses concurrents, principalement Air Algérie, Turkish Airlines et Ethiopian Airlines, toutes trois soutenues par leurs états respectifs. Un appel du pied à peine dissimulé à son ministre de tutelle, Mohamed Sajid, également présent ce jour-là. Pourtant, à l’issue de l’audition, le ministre se contente de déclarer au site Le 360 que la “RAM a besoin d’un soutien de l’Etat”.

