Polémiques stériles

En ce moment, tu es fatiguée. La harira te fatigue, les coups de fil de ta mère te fatiguent, le temps passé dans les embouteillages te fatigue. Tu ne vas plus au sport, tu te couches tard, tu dors mal, tu passes tes soirées à t’empiffrer. Résultat, tu es crevée alors que tu ne fais vraiment pas grand-chose de crevant. Et tu ne trouves même pas ça paradoxal.

Au contraire, c’est même plutôt normal d’être au ralenti en ce moment. Le ramadan est décidément la meilleure excuse pour se ramollir et se mettre en mode économie d’énergie sans culpabiliser. Autour de toi, tout le monde fait pareil. Tes collègues arrivent au boulot encore plus tard que toi. Tes potes jouent aux cartes toute la nuit et dorment une grosse partie de la journée.

Et Zee est partie en voyage, elle bronze et fait du shopping, mais pour elle “ce ne sont même pas des vacances”, il fallait qu’elle change d’air. Tu as l’impression que tes compatriotes et toi avez totalement perdu pied. Le rapport au temps et à la réalité...