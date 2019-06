L’islam et la science, un enjeu plus que jamais d’actualité

L’IA va-t-elle nous rendre immortels ? Certains tenants du transhumanisme, ce courant de pensée qui promeut l’amélioration de la condition humaine par la technologie, y croient de plus en plus. En 2015, Anthony Levandowski, un ancien employé de Google accusé d’avoir transmis le secret de la voiture autonome à Uber, a même fondé une nouvelle organisation religieuse, nommée Way of the Future, qui veut développer une divinité basée sur l’IA dans le but d’améliorer la société.

Coup de com’ ou conviction sincère? L’ingénieur fait en tout cas partie de ceux qui se réfèrent au fameux “mythe de la Singularité”, ce prétendu jour futur à partir duquel les machines surpasseront les hommes. Des perspectives qui amènent à se demander comment les religions, et dans le cas qui nous intéresse l’islam, se positionnent vis-à-vis de cette science postmoderne qui prétend guider corps et esprit.

IXe-XVe siècle: la science au centre

Remontons aux origines. La physicienne tunisienne Faouzia Charfi, qui considère par ailleurs que le projet transhumaniste d’immortalité “sort de la rationalité et vise à transformer la fiction en projet scientifique”, rappelle...