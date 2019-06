Histoire: le Sultan contre le Siyed

Pendant le mois de ramadan, TelQuel vous propose une plongée dans l’histoire religieuse du Maroc. De l’islam à l’épreuve de la colonisation à l’interdiction des moussems par Moulay Slimane en passant par les Almoravides, spartiates de l’islam.

Charnière, le règne de Moulay Slimane (1792-1822) l’est incontestablement. Il affaiblit le trône en même temps qu’il l’isole. Il est marqué par un conservatisme religieux et un soulèvement des confréries dans un contexte international tendu, dans lequel Moulay Slimane joue la carte de la prudence.

L’historien Michel Abitbol rappelle dans sa passionnante Histoire du Maroc qu’au lendemain de son avènement déjà, le sultan s’est difficilement imposé face à ses frères Moulay Hicham, Moulay Hussein et Moulay Maslama, ainsi qu’aux populations dissidentes de la Chaouia, de Haha et de la région d’Oujda. “Il ne parvint à ses fins qu’au bout de sept années d’efforts et d’opérations militaires, mais à peine eut-il consolidé son trône qu’il eut à affronter la terrible épidémie de peste qui traverse le Maroc en 1799-1800.”

Sur le plan international, le monde est en ébullition. Face aux mutations extérieures...