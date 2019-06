Hassan Aourid: “L’obsession sécuritaire a pris le dessus”

Fort de sa double légitimité d’ancien haut commis de l’état et d’intellectuel, Hassan Aourid revient sur plusieurs questions brûlantes: l’échec du modèle néolibéral, la persistance de lois non écrites, le rôle des élites, les contradictions entre l’islam prôné par le Palais et l’islam prêché dans les écoles et les mosquées…

Par Bilal Mousjid