Bassam El Akel, ABcédaire de la gagne

L’ultra-commerçant

Né dans les ruelles de la ville du détroit en 1986, Bassam El Akel, trente-trois ans, s’est passionné, comme beaucoup de jeunes de sa génération, pour le football et l’Ittihad de Tanger.

Au moment de la naissance du mouvement des ultras au Maroc, il fonde l’Ultras Hercules. “À Tanger, les jeunes cherchaient un moyen de se défouler, de se sentir écoutés. C’était en quelque sorte ma première expérience de ‘gestion’ de groupe”, confie-t-il. Il se plonge alors dans le monde du sport et de ses passionnés.

Côté études, après son baccalauréat littéraire au lycée Allal El Fassi, il choisit de faire droit. “Je n’ai pas accroché”, se remémore Bassam. Il poursuit par deux années à l’Ecole des déclarants en douane de la ville et met le pied dans les procédures d’expédition et réception de marchandises et d’import-export. C’est d’ailleurs dans ce domaine que Bassam se lance à la fin de sa formation. “Je tenais une sorte de petit supermarché où les...