Les relations intimes de Jared Kushner avec les mystiques juifs marocains

Ils flânent, bras dessus, bras dessous, entre les tombes du cimetière juif Ben M’Sik de Casablanca. L’un, jeune arriviste orthodoxe diplômé de Harvard, gendre et haut conseiller de Donald Trump ; l’autre, mystique à la barbe blanche ultra-orthodoxe d’origine marocaine, qui, selon certains, aurait des pouvoirs miraculeux. “Il est comme mon fils”, glisse David Pinto, en darija, en désignant Jared Kushner.

Ils s’arrêtent devant la tombe du tsadik (dignitaire juif) et kabbaliste, Haïm Pinto, dirigeant respecté et juge rabbinique vénéré dans la communauté juive d’Essaouira, où une synagogue porte encore son nom. “C’était mon rêve depuis de longues années d’aller sur la tombe de Rav Haïm Pinto, grand-père de mon Rav, Rabbi David Hanania Pinto. Aujourd’hui, merci à Dieu, je vis ce mérite !”, s’exclame Jared Kushner. Et de prier, ensemble, pour “la réussite du plan de paix israélo-palestinien et la paix mondiale”.

David Pinto souffle : “C’est un mérite extraordinaire et un important devoir pour nous de prier à chaque...