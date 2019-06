Entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine

C’est une étape historique! L’accord de la Zlec est entré en vigueur aujourd’hui”, s’est réjoui sur Twitter Albert Muchanga, commissaire de l’UA pour le Commerce et l’Industrie. “Nous célébrons le triomphe d’un engagement courageux, pragmatique et continental pour l’intégration économique”.

Historic milestone! #AfCFTA Agreement has today come into force. We celebrate the triumph of bold, pragmatic & continent-wide commitment 2 economic integration. We launch market on 7 July, 2019 & begin the journey of transformation 2 secure inclusive prosperity. @_AfricanUnion pic.twitter.com/MKHBtaHlAh

