Un extrémiste finlandais déchire le coran pendant les Européennes

Alors que les Finlandais se rendaient dans les bureaux de vote pour élire leurs eurodéputés, dimanche 26 mai, Marco De Wit, à la tête de Finnish People First, un petit parti nationaliste finlandais sans siège au parlement national, a déchiré le coran en plein centre d’Helsinki. Présent sur les lieux, Yakup Yilmaz, membre du Comité européen du Conseil mondial des entreprises turques, a déclaré à la presse : “J’ai dit aux policiers qu’il était en train de commettre un crime motivé par la haine et qu’ils devraient l’arrêter. Les officiers n’ont rien fait”. Et d’ajouter que De Wit avait également insulté le prophète Mahomet.

🇫🇮 #MarcodeWit , leader of #Finnish People First — a small anti-immigrant party, tried to stoke the Islamophobic vote by publicly ripping up a copy of the Quran. pic.twitter.com/8C8nGa7HFD — Crackdown Chronicles (@CrackdownReport) May 27, 2019

Sur les images, filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, De Wit, casquette militaire vissée sur le crâne — il ne s’en sépare jamais — déchiquette le Coran, sous les yeux des officiers de police et de quelques passants interloqués. Un jeune homme s’en prend ensuite physiquement à l’extrémiste finlandais, le mettant à terre. Une scène violente que De Wit n’hésite pas à réutiliser dans son discours de propagande islamophobe, en retweetant des articles d’un média finlandais… pro De Wit.

PT-Media: Marco de Witin koraanin kopittelu raivostuttaa maailman muslimeita https://t.co/RtDGBKQUqA — Marco de Wit (@GeurtdewitDe) May 28, 2019

Eurosceptique, favorable au retour du markka finlandais, l’ancienne monnaie du pays, et opposé à l’OTAN et à ce qu’il appelle “l’immigration néfaste” et “l’islamisation”, le parti Finnish People First, n’a remporté aucun siège lors des élections européennes 2019. Mais dimanche 26 mai, les Vrais Finlandais ont décroché la quatrième place des élections, avec 13,8 % des voix. Le parti d’extrême droite est la troisième force politique du pays et la première force d’opposition.