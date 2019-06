Décès du père d'une enseignante, blessé lors d'une manifestation

Il a accompagné sa fille pendant les sept premières semaines de manifestations des enseignants-cadres des académies régionales (anciennement appelés enseignants contractuels). Abdellah Hajli, père de Houda Hajli, enseignante de Safi, est décédé hier matin, apprend-t-on de sources concordantes. Le 23 avril dernier, l’homme avait été grièvement blessé lors de la dispersion par les forces de l’ordre d’un sit-in nocturne devant le parlement à Rabat.

Il souffrait de fractures au niveau du visage, de la main et du torse. Il avait été placé en réanimation après avoir perdu connaissance lors du mouvement de foule provoqué par l’intervention des forces de l’ordre, expliquait alors une source syndicale contactée par TelQuel Arabi. 64 blessés au total avaient été recensés ce soir-là.

Après l’annonce du décès d’Abdelllah Hajli, l’Association marocaine des droits humains (AMDH) est montée au créneau. Dans un communiqué diffusé hier, le bureau central de l’ONG indique avoir appris “avec tristesse et colère la tragique nouvelle de la mort d’Abdelllah Hajli, martyr de la défense de l’éducation publique et de la dignité du corps professoral, après avoir passé plus d’un mois en soins intensifs à l’hôpital Ibn Sina à Rabat”.

L’AMDH, qui a suivi de près la situation d’Abdullah Hajili depuis sa blessure, estime que sa mort est “une violation flagrante du droit à la vie”. L’association réclame une “enquête sérieuse et impartiale sur cette affaire afin de mettre la lumière sur toute la vérité et dégager toute responsabilité directe et indirecte pour punir quiconque serait impliqué dans cette grave violation des droits de l’homme”.

Dans son communiqué, l’AMDH condamne aussi “fermement l’utilisation persistante par les autorités de violences excessives devant les manifestations pacifiques”.