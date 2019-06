Ce que révèle la présélection d'Hervé Renard

Annoncé sur le départ, Hervé Renard pourrait disputer sa troisième et dernière compétition officielle à la tête des Lions de l’Atlas. Une occasion pour le sélectionneur national de marquer l’histoire du football marocain en menant le Maroc à un deuxième sacre continental. Pour réaliser cet objectif, le coach français a fait confiance à l’essentiel du groupe qui l’a accompagné durant les trois années tout en ouvrant la porte à quelques outsiders. Avec le sélectionneur de l’équipe nationale de beach soccer et ancien international, Mustapha El Haddaoui, nous décryptons cette liste.

Un noyau dur de joueurs d’expérience

Avant sa liste définitive pour la CAN 2019, Hervé Renard a clairement joué la carte de la sécurité. “Il a choisi d’emmener un groupe qu’il connaît. Il a une ossature, un lien qui s’est créé entre lui et ses joueurs. Il a décidé de ne pas prendre de risques”, nous confie Mustapha El Haddaoui, ex-international marocain.

En effet, la très grande majorité des 27 joueurs présélectionnés pour cette CAN 2019 faisait partie de la liste des 23 retenus pour le Mondial 2018. Au rang des exceptions on retrouve le buteur Abderrazak Hamdallah, le défenseur du Stade de Reims, Ynis Abdelhamid et l’ailier du Celta Vigo Sofiane Boufal.

En plus de connaître son groupe par cœur, le sélectionneur compte également s’appuyer sur l’expérience d’un groupe de cadres qui dispute très probablement sa dernière Coupe d’Afrique des Nations. En effet, Karim El Ahmadi (34 ans), Medhi Benatia (32 ans), Marouane Da Costa (33 ans) ou encore M’bark Boussoufa (34 ans) et Nabil Dirar (33 ans) ne seront certainement pas de l’aventure à l’heure de la CAN 2021. “C’est la dernière CAN de plusieurs joueurs de cette génération, ils auront donc à cœur de tout donner pour aller au bout”, commente le sélectionneur de l’équipe nationale de beach soccer.

“Esprit de groupe”

Malgré la victoire du Maroc au CHAN 2018 et les bonnes performances des clubs marocains sur la scène continentale , Hervé Renard est resté relativement insensible aux charmes de la Botola. Le latéral gauche du Hassania d’Agadir Abdelkrim Baadi, et les gardiens du RS Berkane et du Wydad, Abdelali Mohamedi et Ahmed Reda Tagnaouti, finalistes des deux coupes d’Afrique des clubs cette année, sont les seuls représentants du championnat national dans cette liste des 27.

Hervé Renard a déjà justifié l’absence de joueurs locaux en mettant en avant “l’esprit de groupe” qu’il préfère privilégier dans certains cas aux dépens de l’efficacité. À titre d’exemple, Khalid Boutaïb, l’attaquant de Zamalek, est loin de signer sa meilleure saison (4 buts et 3 passes décisives en 16 matchs). Pourtant, il est préféré à Mouhsine Iajour, actuel meilleur buteur de Botola avec 18 réalisations et 4 passes décisives en 24 matchs disputés. M’bark Boussoufa, également en manque de compétition (13 matchs cette saison) a été convoqué aux dépens de Yahya Jabrane (WAC), l’un des meilleurs milieux relayeurs du championnat national.

Pour Mustapha El Haddaoui, ces choix se justifient : “Il a des hommes en qui il fait confiance, même s’ils sont dans un âge avancé comme Boussoufa. Mais justement ces joueurs compensent largement leur manque de compétition par l’expérience”.

Abderrazak Hamdallah, héros de la CAN ?

Longtemps réclamé par les supporters marocains, Abderrazak Hamdallah fait bien partie de la liste des présélectionnés pour la CAN 2019. Alors qu’on le dit en froid avec le sélectionneur, le meilleur buteur du championnat saoudien (34 buts en 26 rencontres) n’avait pas répondu favorablement à la convocation du technicien français au mois de mars dernier pour une rencontre face au Malawi “pour des raisons familiales”.

Les grands esprits du football marocains se sont mêlés de cette affaire pour calmer les tensions entre les deux hommes, et éviter un nouveau scénario Ziyech. Ce dernier, en conflit avec Renard en 2017, avait été mis de côté pour la Coupe d’Afrique. Un conflit sur lequel le coach national est revenu dans une récente interview accordée à RMC Sport dans laquelle il s’est excusé pour son attitude.

Hamdallah sera bien là pour le stage de préparation qui débutera le 3 juin, et aura l’occasion de prouver à Renard qu’il a le tout le talent pour être le buteur numéro un des Lions. Il faudra notamment jouer des coudes avec Youssef En-nesyri, Khalid Boutaïb et Ayoub El Kaabi. Pour savoir qui seront les rescapés de cette liste, il faudra attendre le 10 juin lorsque Hervé Renard retiendra 23 joueurs pour prendre la direction de l’Égypte.