Le directeur du Complexe Mohammed V limogé en raison du retard d’ouverture du stade

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami fait le ménage dans son département. Selon une source au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, « plusieurs hauts responsables au ministère ont été démis de leurs fonctions sur décision du ministre ».

Parmi les responsables concernés par cette décision figure Kamal Hajhouj, directeur du Complexe sportif Mohammed VI, de la Base nautique de Mohammadia et le centre d’accueil Bourgogne, un établissement étatique géré de manière autonome. Selon des sources concordantes, cette décision a été prise en raison « de l’état délabré des plusieurs salles couvertes du Complexe, mais surtout du retard d’ouverture du Complexe sportif Mohammed V (le stade de football, ndlr) ».

L’enceinte est fermée depuis le 19 décembre 2018 en raison de travaux de rénovation de la partie extérieure du Complexe, de la sonorisation et de la pelouse qui s’est dégradée suite aux cumuls des matchs. Son ouverture planifiée pour la fin du mois de mai, n’a toujours pas eu lieu.

Plusieurs chefs de divisions, de services et d’unités au niveau de l’administration centrale ont également été évincés indique notre source au sein du département de Rachid Talbi Alami sans préciser leur nombre. Cette vague de limogeage a également touché les services délocalisés. Dans ce sens, plusieurs directeurs régionaux et provinciaux ont été concernés, notamment les directeurs régionaux des régions de l’Oriental et de Fès-Meknès.

Pour pourvoir les postes vacants, le ministère a lancé le 21 mai un appel à candidatures ouvert exclusivement aux fonctionnaires et aux employés contractuels en exercice au Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ces derniers auront jusqu’au 31 mai 2019 pour déposer leurs dossiers de candidature au niveau du service des ressources humaines du ministère.