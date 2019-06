Huawei, la vie sans l'Amérique

Google Play, Google Maps, YouTube… grâce au système d’exploitation Android OS, Huawei profite des applications mobiles les plus populaires. D’ici trois mois, délai accordé par Washington aux entreprises américaines pour se préparer à la rupture, le géant chinois se trouvera définitivement orphelin d’Android et de sa myriade d’avantages.

Pour Huawei, la situation est aussi inédite que périlleuse. Si, au lendemain de l’annonce, Reng Zhengfei, le patron du groupe, a rétorqué aux Américains qu’ils “sous-estimaient” la force de son entreprise, il reste que celle-ci fait face au plus grand défi qu’elle ait eu à relever depuis sa création en 1987 : apprendre à vivre sans Android.

Après l’annonce de Google, Huawei, deuxième constructeur mondial de smartphones, a paré au plus urgent : rassurer les clients actuels de la marque. “Huawei continuera d’apporter les mises à jour de sécurité et d’assurer les services d’après-vente à tous les smartphones (Huawei et Honor, marques du géant, ndlr) et tablettes déjà vendus et tous ceux disponibles sur le marché à travers le monde”, tranquillise le groupe à travers un communiqué de presse.

Autrement dit, le...