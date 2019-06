Guide Pratique: Faut-il enterrer votre Huawei ?

M on smartphone Huawei deviendra-t-il inutilisable ?

Pas d’inquiétude à ce niveau. Les smartphones vendus avant l’US ban et ceux commercialisés pendant les trois prochains mois ne seront pas directement impactés. Tous les possesseurs de Huawei continueront à bénéficier du suivi de la marque bien sûr, mais aussi des mises à jour Google pour la sécurité de leur téléphone et leurs applications. Ils pourront toujours télécharger et utiliser les services Google.

Que signifie le retrait de la licence Google ?

Envoyer un email, regarder une vidéo sur Youtube, synchroniser son calendrier, télécharger le dernier jeu à la mode sur Play Store… nous pouvons parier que vous utilisez essentiellement des applications de l’écosystème Google quand vous avez le nez plongé dans votre Huawei. Si les restrictions américaines ne sont pas allégées, le fabricant chinois ne pourra plus proposer ces services sur ses smartphones à partir du 19 août 2019, date officielle de la fin du sursis accordé par les Américains.

Dans le pire des cas, comment profiter des applications Google ?

Les utilisateurs les plus avertis pourront continuer à utiliser...