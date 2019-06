Fiscalité: Redistribution des richesses et nouveau modèle de développement

La modernisation du système fiscal, au cœur des dernières Assises de la fiscalité, répond en priorité à l’objectif d’équité. D’une part, l’impôt sur le revenu doit concerner une part importante de la population impliquant une augmentation des recettes de l’Etat. D’autre part, la neutralité de la TVA doit être assurée car il s’agit d’un impôt régressif et donc injuste qui s’applique à la consommation.

Certes, la construction d’un Etat social efficace suppose des recettes fiscales conséquentes, mais l’idée qui fait consensus est qu’une répartition équitable des fruits de la croissance est non seulement la voie de la réduction des inégalités mais aussi la voie pour une croissance plus forte. Les exonérations fiscales et les réductions d’impôts qui ont concerné le capital devaient impacter positivement la croissance, mais cet objectif peine à être atteint.

Egalité des chances et des résultats

La question de la redistribution est au cœur du débat public dans tous les...