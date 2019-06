Etudiants médecins: Opération “on ne lâche rien!”

Le bras de fer se poursuit entre les étudiants en médecine et les ministères de la Santé et de l’Éducation nationale. Lors de l’assemblée générale de la Coordination nationale des étudiants en médecine (CNEM) du samedi 18 mai, les étudiants des 11 facultés de médecine générale, de médecine dentaire et de pharmacie que compte le royaume ont été informés du projet d’accord proposé par les deux ministères de tutelle le 16 mai. Un projet aussitôt balayé d’un revers de main par la majorité des futurs médecins participant à la séance de vote “national”, tenue au niveau desdites facultés.

“Le vote national est venu rejeter le projet d’accord avec un taux de 91% étant donné qu’il ne répond pas aux attentes justes et légitimes des étudiants en médecine et ne prend pas en considération l’ensemble des revendications de la Coordination”, lit-on dans le communiqué de la CNEM diffusé dans la soirée du dimanche 19 mai. “Cet accord est à la fois vague et flou, et les promesses des ministères de tutelle manquent de précisions”, explique Ayoub Aboubaigi, coordinateur national de...