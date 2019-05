Yassine Regragui, le rêve chinois

L ’envie d’ailleurs

“En Hongrie, j’ai appris le hongrois, et j’ai compris aussi qu’il y avait moyen de percer à l’autre bout du monde” Yassine Regragui

Rien ne prédestinait Yassine Regragui à l’Asie. Né à Casablanca, ce trentenaire obtient son baccalauréat français au lycée Al Jabr puis entame deux années de classes préparatoires à Nice. Parmi les débouchés qui s’offrent à lui, il choisit Montpellier Business School, une école qui lui ouvre les portes d’un échange en Hongrie, dans le cadre du programme Erasmus. “Une expérience exceptionnelle, confie-t-il. J’ai appris le hongrois, et c’est là-bas que j’ai rencontré plusieurs Chinois, qui m’ont donné envie de découvrir leur pays. J’ai compris aussi qu’il y avait moyen de percer à l’autre bout du monde”. C’est donc la Hongrie qui va le mettre sur le chemin de la Chine.

Un Marocain à Shanghai

Pour son stage de fin d’études en 2012, il intègre la startup Shanghai Connector, une agence de relations publiques et marketing. Il y organise des événements de networking et, au bout de quelques mois, décroche un CDI et travaille de...