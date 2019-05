Histoire: quand le Maroc avait faim…

Pendant le mois de ramadan, TelQuel vous propose une plongée dans l’histoire religieuse du Maroc. De l’islam à l’épreuve de la colonisation à l’interdiction des moussems par Moulay Slimane en passant par les Murabitines, spartiates de l’islam.

Comprendre l’histoire du Maroc de la faim, c’est d’abord embrasser un contexte historique. Jusqu’à un passé récent, l’histoire du royaume est loin d’être un long fleuve tranquille. La dichotomie de “bled siba” et “bled el makhzen” en atteste. Aux intempéries et fléaux climatiques, s’ajoute l’avidité des hommes: tribus belliqueuses, rapines et razzias constantes en temps de vaches maigres, luttes dynastiques…

Il y a aussi la menace extérieure. Portugais, Espagnols, Anglais sont présents au XVIe et XVIIe siècles. Au point que, rappelle l’historien Bernard Lugan, “à l’apogée de la période portugaise au Maroc, il ne restait plus qu’un seul port atlantique aux mains des Marocains, celui de Salé; tous les autres mouillages importants étaient alors sous contrôle de Lisbonne”. Cette présence indésirable coupe de facto l’empire chérifien des richesses de l’océan, enjeu majeur durant les périodes de sécheresse. C’est sur ce tableau...