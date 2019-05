Les partis à l'ère des think tanks

Affaiblis, boudés par les citoyens, ouvertement critiqués par le roi en 2017, les partis peuvent-ils continuer à se complaire dans des discours et des méthodes d’un autre âge ? Question purement rhétorique, tant le diagnostic fait l’unanimité. À deux ans du scrutin législatif, il y va même de l’avenir de certains partis. “Nous sommes soucieux d’accompagner les formations politiques, par une incitation à rénover leurs méthodes de travail dans le but de rehausser la performance des partis et, in fine, d’améliorer la qualité des législations et des politiques publiques”, affirmait Mohammed VI dans son discours à l’ouverture de la session parlementaire, le 12 octobre 2018.

La solution proposée par le roi : “Une augmentation du soutien public accordé aux partis, en veillant à ce qu’ils en allouent une fraction aux compétences qu’ils mobilisent pour des missions de réflexion, d’analyse et d’innovation”. En clair, les formations politiques sont appelées à créer des think tanks à même de contribuer à la réflexion sur les politiques publiques, et de relancer la machine partisane grippée.

Laboratoires à idées, parfois pépinières de “talents”, les think tanks...