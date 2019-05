Ali Hassan: “Il n’y a que les gens qui ne savent rien faire qui travaillent à la télévision”

Smyet bak ?

Vous êtes considéré comme un monstre sacré de l’audiovisuel marocain et pourtant, depuis quelques années, on n’entend plus parler de vous. Votre mode de vie d’ermite est-il choisi ou subi?

Ni l’un ni l’autre, j’ai tout simplement été viré. Après 54 ans de loyaux services, comme on dit.

Pour quel motif?

Posez-leur la question. Et ils n’y sont pas allés de main morte. Ils ont mis fin arbitrairement au contrat qui me liait à la boîte (SNRT, ndlr). Encore mieux, ils ont mis sept mois pour me payer ce qu’ils me devaient. Moi qui adore le thé, je n’ai même pas eu droit à un verre en guise d’adieu…

Pourquoi une telle rudesse?

Je n’en sais rien, mais je tiens à leur rappeler que je suis récipiendaire du...