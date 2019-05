Abdelwahab Meddeb, honneur de l’intelligentsia arabo-musulmane

Islam, la part de l’universel est un manifeste contre les identités ivres d’elles-mêmes et meurtrières. Il ambitionne non seulement de rappeler que “l’islam a conduit la civilisation à un apogée qu’elle n’avait pas connu avant lui”, mais qu’il est également “une réalité intérieure à l’Europe d’un point de vue historique”. Il a contribué à son essor civilisationnel autant que la culture grecque et latine ou le judéo-christianisme. L’autre ambition de cette courte synthèse est d’alerter les musulmans sur le danger actuel d’une rupture de la transmission culturelle.

Une communauté privée de sa mémoire est une communauté en péril, menacée par la globalisation uniformisante. Islam, la part de l’universel contient et résume tout ce dont l’auteur s’est soucié durant toute sa vie : l’amour de la culture, et singulièrement de la culture islamique, la passion de la beauté, l’amour du divers et de la différence, la conviction que le perfectionnement de soi, moral, intellectuel et spirituel, est l’une des...