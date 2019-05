Prison ferme et 10 ans d'inéligibilité requis contre le couple Balkany

Un "acharnement à frauder" : l'accusation a requis mercredi quatre ans de prison avec mandat de dépôt contre le maire de droite de Levallois-Perret (région parisienne) Patrick Balkany, et quatre ans dont deux ferme contre son épouse et première adjointe Isabelle, et 10 ans d'inéligibilité contre eux, dans le volet "fraude fiscale" de leur procès à Paris.

Par Afp