2M rafle 50% de l’audience TV pour la première semaine de ramadan

Dans le détail, la 4ème saison de la caméra cachée Mchiti Fiha rassemble 12,6 millions de téléspectateurs, un record, et plus de 74% de part d’audience. La tranche ftour de 2M performe aussi à travers la sitcom Lbhaja Tani, qui pour sa meilleure performance de la semaine a rassemblé 10,6 millions de téléspectateurs. Le feuilleton Samhini, l’émission Zaretna Al Baraka et Hdidane chez les Pharaons suivent avec respectivement 8,7 millions, 7,6 millions et 7,5 millions de téléspectateurs.

Les nouvelles séries de 2M, diffusées en 2ème partie de soirée connaissent, emporte moins de succès : Azzaima qui relate l’histoire d’une femme politique marocaine (4,1 millions de téléspectateurs) et Qsar el Bacha, un drame social qui met en vedette la ville d’Essaouira (4 millions de téléspectateurs).

Selon le communiqué, 80% de la grille ramadanesque de 2M est issue de production nationale. La grille comprend également des adaptations de formats internationaux, telles que Jazirat Al Kanz, Master Chef Celebrity, Sayidates Shopping ou encore Rajli Fel Cousina.

Au total, les chaines du pôle public (2M + SNRT) s’arrogent 83.1% de part d’audience en prime time, soit une progression de +7 points par rapport la première semaine du ramadan 2018. La part d’audience de l’ensemble des chaînes satellitaires étrangères ne dépassant pas les 17%.