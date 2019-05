Les demandes de visas Schengen déjà saturées pour l'été

Passer l’été en Europe, ce sera compliqué pour les Marocains qui n’ont pas encore de visa Schengen. En effet, une enquête menée Médias24 révèle que les demandes de rendez-vous pour un Schengen auprès des prestataires BLS International pour l’Espagne ou TLS Contact l’Italie et la France, n’affiche plus de rendez-vous avant début septembre la rentrée.

La raison de cette indisponibilité chez les prestataires ? “La demande est énorme et les calendriers sont saturés,” explique une source chez TLS Contact jointe par TelQuel. Médias24 a en effet constaté qu’aucun rendez-vous ne peut être obtenu avant la rentrée, exceptées quelques disponibilités fin août pour un visa à destination de la France.

Certaines destinations comme l’Espagne, gérée par BLS, peuvent contraindre à des périodes d’attente allant jusqu’à 6 mois. Selon une source de Médias24, l’indisponibilité vient aussi du fit que “les consulats français, espagnol et italien, qui sont les vrais décisionnaires pour l’octroi de visas, ont des capacités humaines et matérielles limitées qui ne suivent pas la demande et les possibilités d’accueil de BLS et TLS”.