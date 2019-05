Khalil Gibran School, une école pionnière où les systèmes d’enseignement marocain

Khalil Gibran School (KGS) est une école pionnière au Maroc grâce à son programme éducatif international, riche et diversifié où les systèmes d’enseignement marocain et britannique se côtoient en parfaite complémentarité.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

En adoptant cette approche dans ses deux campus (celui de Rabat et celui de Marrakech), cet établissement marocain d’enseignement prépare les élèves marocains à vivre dans un monde plurilingue et multiculturel tout en les aidant à développer leur vision d’avenir.

« KGS cherche à aider les élèves à maîtriser aussi bien l’anglais, une langue universelle, l’arabe, la langue maternelle des Marocains, que le français », a affirmé le fondateur de ce groupe scolaire, Fouad Lyoubi lors d’une conférence de presse à l’occasion des Journées portes ouvertes de cette école.

Cette école marocaine forme aussi les élèves pour leur donner les outils nécessaires pour aller vers la science et le savoir, a-t-il expliqué, relevant dans ce sens que KGS « n’enseigne pas le savoir, elle enseigne plutôt comment accéder au savoir et c’est la philosophie même de Cambridge ».M. Lyoubi a fait remarquer que KGS a été la première école à équiper ses classes des dernières technologies : Tableaux Blancs Interactifs (TBI), Eblocks et laboratoire scientifique mobile entre autres.En plus, l’école dispense des cours vivants, variés et adaptés aux besoins actuels, dynamisés par de nombreuses sorties éducatives. Pour ce faire, KGS cherche à développer plusieurs habiletés chez les élèves, lesquelles habilités seront convoitées par les employeurs de demain : l’esprit critique, la créativité, l’interdisciplinarité, la capacité d’adaptation aux changements, la collaboration, l’autonomie et la responsabilisation.

Elle cherche aussi à développer la personnalité des apprenants en les socialisant et les responsabilisant via les activités parascolaires favorisant l’éducation physique, le développement social et l’engagement communautaire.Les efforts inlassables et les approches pédagogiques innovantes de cette école ont été couronnés par l’obtention de plusieurs distinctions.En effet, KGS-Marrakech vient de recevoir récemment l’accréditation de Cambridge, la 1ère université en Europe et 5ème au monde, à l’issue d’un audit mené par Cambridge Assessment International Education.Cet audit avait conclu à la conformité des programmes et des équipements de l’établissement KGS-Marrakech avec les standards de Cambridge. Ainsi Khalil Gibran school voit ses deux campus Rabat et Marrakech devenir Cambridge International School. Les deux écoles font partie dorénavant des 280 établissements au monde à obtenir cette accréditation.Le campus de Marrakech rejoint par son accréditation celui de Rabat pour l’ensemble de son programme scolaire.

Pour M. Lyoubi, cette accréditation permet aux élèves de KGS d’être évalués par des examens de Cambridge et l’école est aussi devenue un centre d’examen aussi bien à Rabat qu’à Marrakech pour tous les cycles.