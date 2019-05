À Tanger, la construction d'un parking controversé tombe sur un os

Il ne s’agit ni d’une découverte archéologique majeure ni d’un mystérieux meurtre non élucidé. Vendredi 10 mai, des os humains ont été retrouvés par des badauds dans le parc de la Mendoubia, à Tanger. Une poignée d’ossements qui seraient remontés à la surface suite aux travaux de réaménagement, entamés le 8 mai, dans l’optique de construire un parking souterrain sous ce grand espace vert.

La décision de lancer les travaux était restée en suspens depuis plusieurs semaines, tant le projet a provoqué une levée de boucliers chez les riverains et une partie de la société civile de Tanger. “C’est une déconfiguration de l’histoire de la ville”, pointe Said Chakri, expert tangérois en gouvernance environnementale locale. Pour ce membre de l’Observatoire pour la protection de l’environnement et des monuments historiques (OPEMH), une instance fondée en 2012 et qui milite pour la sauvegarde de l’écosystème et du patrimoine...