Rachid Guerraoui: “Le Maroc aurait beaucoup à perdre à ne pas miser sur la recherche en IA”

L’IA emportera tout sur son passage. Cette perspective peut être effrayante pour des pays non préparés au règne des algorithmes. Si les Etats-Unis et la Chine se livrent une guerre sans merci par GAFA et BATX interposés, le reste du monde observe avec des yeux de Chimène cette révolution technologique sans précédent. Pour le Maroc, comme le note le professeur Rachid Guerraoui, l’enjeu est celui de la formation.

Quelques expériences fleurissent ici et là en matière d’apprentissage de l’IA, mais la nécessaire préparation du pays aux grands bouleversements à venir fait toujours défaut. Toujours est-il que l’IA, appliquée avec parcimonie dans la sphère publique, a démontré son efficacité notamment en matière de digitalisation des démarches administratives. La DGI, la conservation foncière et la direction des douanes en ont beaucoup bénéficié pour améliorer leur force de frappe et assouplir des “process” anciennement chronophages.

Reste que de nombreux autres usages de l’IA, surtout en matière de santé publique et de mobilité, pourraient être actés sur le plan national, si tant est que la volonté politique suive. Rachid Guerraoui nous explique comment...