Hommage: Mahjoub Raji, le multi self made man

Son humour mouvant, sa gentillesse légendaire et sa courtoisie débordante font de lui l’ami de tous, l’être accueillant et généreux. Fier et modeste, il mène sa vie sans se compliquer l’existence. Lorsqu’il est approché par un admirateur, il est l’idole disponible, l’homme respectueux. Jamais un mot de travers, même si ce type d’exercice peut parfois peser. Mais l’artiste né à Casablanca considère que son public est sa force, qu’il ne vit que par l’amour que celui-ci lui porte.

“Eh oui, Mahjoub Raji sur une mobylette ! Ça le fait ou pas?” Mahjoub Raji

Connu aussi pour ses sorties inspirées, il lance un jour à l’endroit de jeunes qui le toisent: “Eh oui, Mahjoub Raji sur une mobylette ! Ça le fait ou pas ?” On est à la fin des années 1970, les visages connus sont peu nombreux et la seule lucarne disponible est la RTM. Impossible d’aller voir ailleurs. Plus qu’aujourd’hui, dès qu’on passe à la télévision, on est pris dans le piège de la célébrité.

Récemment, à la sortie de la projection d’un long métrage marocain au Festival...