Bande-dessinée: bienvenue dans le Beyrouth de Mazen Kerbaj

La censure ? Ja-mais ! Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça ne sera pas censuré ! Au grand max, on vous assassine!” Dès la première planche, le ton est donné. Mazen Kerbaj brosse un tableau au vitriol du Liban.

Guerre civile, confessionnalisme, guerre avec Israël, guerre en Syrie, réfugiés… toute l’actualité et l’histoire récente de la région sont résumées en quelques cases au trait efficace et aux noirs et blancs éloquents, dont le style évoque Picasso et fait un clin d’œil à Munch. Mazen Kerbaj se régale des paradoxes (être pour la laïcité mais pas au Liban, l’amour du pays mais pas de son peuple).

Il ironise sur le syndrome d’Iznogoud de Dubaï qui veut devenir “Beyrouth à la place de Beyrouth”. Il évoque les indispensables taxis-services, les innombrables coupures d’électricité (“Tu n’aurais pas dû insulter sa mère quand il t’a annoncé qu’il doublait l’abonnement au générateur du quartier…”)...