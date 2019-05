Assises de la fiscalité: beaucoup d'espoirs, peu de marge de manœuvre ?

L’évènement économique le plus attendu cette année s’est achevé, le 4 mai, avec 167 recommandations réparties en 27 chapitres et 4 axes. 10 de ces recommandations ont été retenues par le ministre des Finances pour l’édification d’une loi-cadre. Le texte, qui sera prêt dès la semaine prochaine, servira de référence pour les mesures à appliquer sur une période de cinq ans. Voilà le bilan de l’évènement qui était censé redéfinir la politique fiscale marocaine. Si chaque partie prenante (CGEM, syndicats, partis politiques, société civile…) s’attendait à ce que ces Assises répondent à leurs attentes propres, le rendu final s’est voulu objectif et synthétique.

