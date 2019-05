Afrique du Sud: des élections sous le signe de la résignation

Phalane Motswi, 76 ans, a fait la queue plus d’une heure pour atteindre la tente blanche qui fait office de bureau de vote dans une rue du township d’Alexandra, le plus pauvre de Johannesburg. “Beaucoup de choses ont changé depuis 1994, mais c’est toujours important de voter. Peut-être qu’il peut y avoir un peu de changement”, dit le Sud-africain qui a vécu la fin de l’apartheid et montre fièrement l’encre noire indélébile sur son pouce, signe d’un vote validé.

Comme 26 millions de ses compatriotes, ce mercredi 8 mai, il a été appelé à élire les députés nationaux et provinciaux qui détermineront le prochain président de la république et les premiers ministres des neufs provinces d’Afrique du Sud.

Alors que le pays fêtait il y a quelques jours les 25 ans de la fin de l’apartheid, le Congrès national africain (ANC) de Nelson Mandela est donné largement vainqueur par les instituts de sondage, derrière l’Alliance démocratique (DA, centre-droit libéral), principale force d’opposition, les Combattants pour la liberté économique (EFF, gauche radicale) et 45 autres petits partis.

