Acquittement au Kenya: Les termes de l'accord entre OCP et le parquet

La justice kenyane a annoncé le 9 mai qu’OCP Kenya ainsi que quatre de ses employés étaient “acquittés” dans l’affaire des “engrais au mercure”. Cet acquittement met fin aux poursuites engagées en juin 2017, à l’encontre de la filiale du groupe marocain, et ses collaborateurs (3 Marocains et un Kenyan). Aux côtés de six autres accusés, tous membre du Kenya Bureau of Standards (KEBS, l’équivalant kenyan de l’ONSSA, ndlr), ils étaient accusés de lourdes charges pour avoir fait entrer au Kenya des engrais soupçonnés d’être non-conformes. Le groupe marocain avait toujours nié ces accusation, produisant pour sa défense les résultats de plusieurs études de cabinet internationaux. OCP avait cessé temporairement ses exportations vers ce pays de l’Afrique de l’Est, alors même qu’un navire chargé de 10.000 tonnes de fertilisants faisaient route vers le port de Mombasa.

Près d’un an plus tard, un magistrat kenyan a donc décidé d’acquitter OCP dans cette affaire. Le parquet avait en effet demandé au juge d’adopter un accord conclu entre le procureur et OCP. “A la lumière de nouveaux...