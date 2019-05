Ramadan by Kenzi: Hospitalité et générosité

Hospitalité et générosité sont la fierté et l’empreinte du KENZI HOTELS GROUP. Ce Ramadan nos hôtels vous ouvrent leurs portes pour un moment de traditions culinaires et de partage en famille, avec vous amis ou entre collègues. Découvrez nos différentes offres et Ramadan Moubarak à vous tous !

Kenzi Tower Hotel : Un Ftour Unique , Un lieu Magique

Avec une vie imprenable sur Casablanca, le SENS est L’Adresse pour expérimenter un ftour

« homemade » mémorable avec ceux qu’on aime. Douceurs traditionnelles et cuisines du monde sont au programme de notre nouveau chef audacieux. Pour vivre cette merveilleuse expérience culinaire en show cooking, réservez vite la meilleure table de la ville. Un service personnalisé à table et une animation live a 540 MAD par personne.

Twin Center –Boulevard Zerktouni, 20100 Casablanca. Informations et réservations avec prépaiement au 06 66 99 72 72/05 2297 80 00

Service voiturier et parking gratuit

Kenzi Sidi Maarouf Hotel : Un Ftour de Chef

Niché dans le quartier des affaires, le Market vous accueille dans son cadre moderne et spacieux. Pendant le mois sacré, vous apprécierez la variété des buffets composes spécialement de mets des cinq continents ainsi que des traditionnelles friandises marocaines. Alors en famille ou en entre collègues, laissez-vous séduire par notre service haut de gamme.

Le prix par personne est de 295 MAD par personne pour les individuelles et de 280 MAD par personne pour les groupes à partir de 20 personnes.

300, Lotissement El Fath 2, Casablanca 20190 Informations et réservations au 05 22 58 27 27 bsales.sidimaarouf@kenzi-hotels.com

Kenzi Basma Hotel: Un Ramadan aux couleurs Andalouses

Venez savourer de délicieux ftours inédits aux saveurs espagnoles et marocaines en plein centre-ville de Casablanca à 250 MAD par personne. Au menu une multitude de plats et de tapas espagnols ainsi que les incontournables d’un ftour marocain. Le lieu idéal pour découvrir un ftour diffèrent en famille ou entre amis.

35 Avenue Moulay Hassan 1er, Casablanca Informations et réservations au 05 22 22 3323/58/70 commercialbasma@kenzi-hotels.com

Kenzi Menara Palace

Partage et Tradition; détente absolue :

Hébergement en chambre double deluxe + Ftour + Diner + Shour Le tout a 890 MAD HT par personne avec un supplément single de 490 MAD

Meet + Treat

Partagez vos idées et vos repas ce Ramadan. Concilier travail et Ramadan sans crainte. Œuvrez travailler en toute quiétude dans des salles confortables et dégustez un ftour gourmand pour le plaisir.

A 349 MAD par personne profitez de l’offre suivante : Buffet de ftour

Salle de réunions avec matériel de base Thé de bienvenue après le ftour

Stay Healthy

Les bonnes pratiques du Ramadan. Profitez de mois sacré pour rester en forme. Sain de corps et d’esprit votre mental sera gonflé à bloc grâce à l’offre bienêtre du Kenzi Menara Palace.

A 349 MAD par personne l’offre inclus : Accès à la salle de sport et à la piscine chauffée Buffet de ftour After ftour : animations et délices de Ramadan

Zone de l’Agdal | Avenue Mohamed VI | Marrakech – 40 000 Information et réservations : 05 24 45 99 00 resa-menarapalace@kenzi-hotels.com

