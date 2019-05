ONCF : Hausse surprise du tarif de la navette Casa-Rabat

Ce lundi 6 mai, les prix des tickets de 2e classe des TNR reliant Casablanca à Rabat et Rabat à Kénitra ont connu une augmentation surprise de quelques dirhams.

Ainsi, le billet de train reliant Rabat à Casablanca coûtera dorénavant 40 dirhams, contre 37 dirhams auparavant. Le ticket des voyages entre Rabat et Kénitra a connu une hausse de 2 dirhams, alors que son prix variait entre 16 et 22 dirhams selon les heures de voyages.

Plutôt qu’une hausse, l’ONCF préfère parler d’« alignement tarifaire » car il s’agit en fait de mettre au même tarif le prix de la navette et celui du “Train Al Atlas” (train de grandes lignes) qui pouvait monter jusqu’à 53 dirhams sur un Casablanca (Oasis) – Rabat. Tous les voyageurs paieront désormais le tarif unique de 40 dirhams quelque soit le train choisi, et auront donc plus de choix au niveau des horaires.

L’ONCF assure aussi “continuer d’œuvrer pour faciliter le quotidien des navetteurs grâce à un temps de parcours nettement raccourci de 55 min seulement entre Casablanca et Rabat, et une meilleure maitrise de la ponctualité atteignant 91%« .

Sans préavis, cette hausse surprise a néanmoins créé quelques émois lorsque les voyageurs ont dû payer jusqu’à trois dirhams supplémentaires pour accueillir leur billet pour leur trajet matinal du lundi, rapportent des témoins à TelQuel.

Le 27 novembre 2018, des usagers avaient organisé un sit-in à la gare Casa-Voyageurs pour manifester contre l’augmentation des tarifs de certaines dessertes (Fès, Casablanca, Marrakech). L’ONCF avait justifié cette hausse sur sa page Facebook. Nassira Bachari, la responsable marketing avait à l’époque indiqué que “la nouvelle hausse permet aux voyageurs de bénéficier d’un siège spécial et d’une réduction en cas de réservation à l’avance. Ceci, en plus d’un gain important de temps”.