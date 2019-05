A nouveau groupe chinois, nouveaux points d’interrogation

En juin dernier, TelQuel révélait dans une enquête la défection du groupe Haite du projet Cité Mohammed VI Tanger Tech. La raison : le groupe privé chinois n’a jamais reçu le feu vert du gouvernement central.

Un an plus tard, le Maroc récidive en signant, le 26 avril, un mémorandum d’entente avec un nouveau groupe chinois, cette fois-ci étatique : China Communications Construction Company (CCCC). “On ne refait pas la même erreur. Il s’agit d’une entreprise sûre avec plus de 100 milliards de dollars d’actifs”, nous dit une source gouvernementale. La délégation marocaine était composée de Othman Benjelloun, président de la Société d’aménagement Tanger Tech, Ilyas El Omari, président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Mohcine Jazouli, ministre délégué aux Affaires étrangères, et Fouad Brini, patron de l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA).

Tous affichaient un large sourire à l’issue de la signature du document avec le vice-président de CCCC à Pékin. Après la douche froide de Haite, cet enthousiasme est-il fondé ?

Que dit le MoU ?

“Il ne s’agit pas de faire à CCCC un chèque en blanc. A...