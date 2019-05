Lex Paulson: “Facebook est une forme de stupidité collective”

L’Américain ne parle pas d’employés mais de “collaborateurs”. Chez Lex Paulson, chaque mot est appréhendé avec sagesse et méditation. Le tout, dans un français irréprochable.

Passé par Yale, Cambridge et la Sorbonne, il aurait pu devenir un technocrate arrogant complètement déconnecté des petites gens, un marchand de savoirs. Le professeur de rhétorique et d’histoire politique à Sciences Po Paris préfère parcourir l’Afrique, du Sénégal au Burundi en passant par la Côte d’Ivoire, pour collecter, valoriser, coordonner les intelligences des citoyens et acteurs locaux vers une mobilisation effective des compétences ; un but commun.

Celui qui a activement participé à la campagne de Barack Obama pour la Maison Blanche en 2008, et qui est l’un des formateurs des militants du mouvement En marche ! d’Emmanuel Macron, est en plein lancement de la première école d’intelligence collective au Maroc, hébergée dans l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), en partenariat avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT), NESTA (UK National Endowment for Science, Technology and Arts)...