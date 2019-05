Hirak: un mois d’avril mouvementé

Nous aimons la vie, mais nous ne craignons pas la mort”. C’est par cette phrase, rapportée par l’avocate Asmae El Ouadie sur sa page Facebook, que le journaliste Rabie El Ablaq a annoncé, le 29 avril, la suspension de sa grève de la faim et de l’eau entamée il y a plus de 40 jours pour protester contre “ses conditions d’incarcération”. “Ce n’est pas la première fois que mon frère conclut une grève par cette phrase. Nous espérons qu’il la prononce pour la dernière fois, car nous ne pourrons pas en supporter davantage”, commente, inquiet, Abdellatif El Ablaq sur son compte Facebook.

Nasser Zafzafi et Mohamed Haki ont “littéralement cousu leurs lèvres”

C’est que l’état de santé de son frère, condamné à cinq ans de prison ferme et détenu à la prison de Tanger 2, s’est beaucoup détérioré. Cet arrêt de la grève de la faim et de l’eau est le dernier événement d’un mois d’avril mouvementé pour les détenus du Hirak et leurs proches. On rembobine.

8 avril: Motus et bouches cousues

Le 8 avril, le...