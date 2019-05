Ali Ben Lmadani, le flightplan gagnant

D e Rabat à la Caroline du Nord

A Casablanca, dans un bureau niché entre les boulevards Zerktouni et Massira Al Khadra, une dizaine de jeunes ingénieurs en aéronautique s’activent. Les locaux sont ceux d’ABL Aviation, spécialisée dans le leasing de matériel de transport aérien et la gestion d’actifs aéronautiques. Derrière ce projet, il y a Ali Ben Lmadani, 36 ans. Ce jeune entrepreneur, passé par les lycées Descartes à Rabat et Paul Valéry à Meknès, devait devenir médecin. “Mes parents ne juraient que par médecine ou ingénierie. Je suis alors parti en France pour faire médecine. Au bout de quelques mois, j’ai senti que je ne m’y retrouvais pas”, nous confie-t-il.

“Mon père pensait qu’en faisant finance j’allais finir caissier dans une agence bancaire” Ali Ben Lmadani, ABL Aviation

“Pour l’anecdote, un cousin qui faisait aussi médecine m’avait demandé pourquoi je voulais être médecin et, spontanément, j’ai compté combien de patients je devrais diagnostiquer par jour pour atteindre un objectif donné. Il m’a répondu, va faire finance!”. Ali Ben Lmadani change alors de cap et rejoint les États-Unis. “Mon...