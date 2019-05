La marque Mio réitère son appel au partage des tâches ménagères

Un an après un premier spot remarqué montrant des hommes tenir le balai, frotter et nettoyer, la marque de détergent Mio appelle encore une fois au partage des tâches domestiques. Cette fois-ci, c’est par le biais d’une expérience sociale “inédite au Maroc et totalement authentique” que Mio compte défendre l’égalité dans les tâches ménagères.

Dans une chambre sombre, la vidéo met en scène des hommes, tous âges confondus, face à une photo de mains abîmées, témoignant de la lourdeur des tâches ménagères. Des mains qui appartiennent à leurs épouses, mères, filles ou sœurs. Une séquence émouvante, tant ces hommes s’engagent à s’investir davantage dans les tâches domestiques.